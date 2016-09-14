颱風莫蘭蒂襲台 全台19萬戶停電

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中央災害應變中心今（14）日上午舉行第4次防災工作會報，由指揮官、內政部長葉俊榮主持。（葉書宏攝）

第4次防災工作會報後記者會。（葉書宏攝）

強烈颱風莫蘭蒂襲台，中央災害應變中心今（14）日上午舉行第4次防災工作會報，由指揮官、內政部長葉俊榮主持。經濟部指出，屏東縣、台東縣、花蓮縣、高雄市陸續傳出19萬1872萬戶停電，已修復3447戶，正積極搶修中。

葉俊榮指出，農委會已發布4縣市196條土石流黃色警戒，地方政府應提早進行預防性疏散撤離作業；雨量多集中在花蓮、台東、屏東等地，低窪地區民眾則要多加注意，另外，中秋佳節將至返鄉車潮湧現，交通部應提早將相關資訊提供給民眾參考。

內政部指出，台南市、高雄市、台東縣、嘉義縣、花蓮縣、屏東縣等6縣市已進行預防性疏散撤離1496人，高雄市、屏東縣、台東縣、嘉義縣、花蓮縣等5縣市收容安置602人。

中央災害應變中心指出，強烈莫蘭蒂颱風位於鵝鑾鼻南南東方海面上，往西北方向前進，速度稍減但影響時間拉長，今（14）日至15日中午前，對台灣南部地區威脅大，主要強降雨區為台東縣、屏東縣、花蓮縣及宜蘭縣等地。

(中時)