颱風莫蘭蒂來襲 南投仁愛鄉6小學停課

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颱風莫蘭蒂來襲，南投縣長林明溱今天出席防災會議時表示，根據仁愛鄉風雨考量，已有6所國小停課，其餘學校視情況實施。

根據防災會議資料顯示，仁愛鄉仁愛國小、合作國小、力行國小本校及分校、廬山國小、平靜國小停班停課，清境國小停課。

根據防災會議資料顯示，仁愛國中校區風大雨大，但學生多為住校生，目前仍上課；互助國小2名學生請假，其餘正常上課；紅葉國小風雨不大，但力行產業道路全線停電，考量教師安全，待中午風雨稍歇，學生平安放學後，再停班停課。1050914

(中央社)