招收台灣優秀生 香港科大10月率先來台
為了招收優秀台生，香港科技大學今天表示，10月將來台舉行招生說明會，並邀請已畢業和在學中的台生分享，現場還會安排問答，幫助學生和家長解惑。
香港科技大學繼去年秋季首次來台舉行招生說明會後，今年10月將再度來台公開宣講，預計10月3日在台中東山高中、10月9日在台北國際會議中心舉行招生說明會。
香港科技大學表示，台灣學生優秀又勤奮，在香港生活適應良好，因此去年秋季率先來台招生，學生家長反應也很熱烈，因此今年10月再度舉行第一波招生說明會。
為了讓學生家長更瞭解學校，香港科技大學表示，說明會中將介紹學校課程、特色及招生安排，當天也會安排已畢業生及就讀中的台灣學生分享，現場也會安排問答環節，幫助學生、家長進一步解惑，有興趣的學生可上網登記參加說明會（ust.az1.qualtrics.com/jfe/preview/SV_5sSkNpCZzwZC3iJ）。
香港科大指出，學校每年學費約14萬元港幣，生活費約5萬元港幣，校內有多種獎學金，只要表現優異，學校都會主動提供獎學金，讓學生學習無後顧之憂。1050914
(中央社)
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