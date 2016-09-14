哥倫比亞西北方外海6.0強震 未傳傷亡

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

美國地質調查所（USGS）表示，哥倫比亞西北方外海今天發生規模6.0強震，目前未傳出災損或傷亡。

路透社報導，美國地質調查所說，震央位於美德殷（Medellin）北北西129公里處，震源深度72公里。1050914

(中央社)