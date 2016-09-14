颱風莫蘭蒂侵襲 全台逾7萬戶停電

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颱風莫蘭蒂侵襲，夾帶強風豪雨，中央災害應變中心統計到今天上午8時止，東部、南部等縣市超過7萬戶停電，預計晚間10時修復完成。

中央災害應變中心舉行第4次工作會報會後記者會，各單位說明目前災情和影響狀況。

中央應變中心表示，屏東縣、台東縣、花蓮縣及高雄市等地超過7萬戶停電，目前已修復2663戶，預計晚間10時全數修復；電信基地台部分，47座待修，預計得到明晚9時55分才能修復，但仍要看颱風後續造成的損害而定。

中央應變中心說，上午6時30分已發布196條土石流潛勢溪流黃色警戒，而到上午8時30分止，台東縣有2名男性因颱風發生交通意外受傷，另外在桃園縣、屏東縣各有1人受傷，詳情仍待地方政府查證中。

行政院農業委員會資料顯示，今天台北果菜批發市場蔬菜交易量為2090公噸，平均批發價格每公斤36.7元，交易量比昨天的2109公噸減少0.9％，批發價也降低2.1％；不過，西螺果菜批發市場蔬菜今天批發價格34.5元，比昨天上漲5.5％。

內政部長葉俊榮指示各單位，提醒警戒區民眾盡量避免外出，尤其是前往海邊、深山，而發布土石流黃色警戒區域，也請各地方政府盡速疏散撤離民眾；大台北地區受莫蘭蒂外圍環流影響，有強烈陣風，民眾外出須小心。1050914

(中央社)