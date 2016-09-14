香港年度文化盛事 化學兄弟壓軸登場
香港音樂及藝術節Clockenflap日前才公布台灣創作歌手陳綺貞、冰島樂團Sigur Ros將訪港演出，今天又再公布化學兄弟、南非前衛饒舌樂團Die Antwoord等都將加入演出。
香港最大型的戶外音樂及藝術節Clockenflap將於11月25日至27日於香港中環海濱舉行，樂迷及藝術愛好者可以一邊參加盛典，一邊飽覽維港動人景色，度過難忘週末。
香港音樂及藝術節日前才公佈冰島樂團Sigur Ros、英國新世代搖滾天團Foals及台灣創作歌手陳綺貞即將訪港，今天又公布新一波演出名單，化學兄弟（The Chemical Brothers）將擔任壓軸登場，南非前衛嘻哈怪傑Die Antwoord、當紅型格R&B才子Blood Orange和美國獨立搖滾傳奇Yo La Tengo等，都將華麗登場。
稱霸電子樂壇超過20年的化學兄弟，從1980年代尾成軍以來，成員Tom Rowlands和Ed Simons製作的唱片已賣出過百萬張，當中6張專輯更先後勇奪英國金榜冠軍，並曾於世界各地巡迴演出。今年將以Clockenflap為唯一亞洲音樂節演出，充滿感染力的舞台演出，配合照片及燈光效果營造出迷幻感覺，融化前來朝聖的樂迷。
Clockenflap音樂及藝術節，第二階段門票即日起至11月10日公開發售。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。