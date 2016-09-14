香港年度文化盛事 化學兄弟壓軸登場

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香港音樂及藝術節Clockenflap日前才公布台灣創作歌手陳綺貞、冰島樂團Sigur Ros將訪港演出，14日又再公布化學兄弟（圖）、南非前衛饒舌樂團Die Antwoord等都將加入演出。（Clockenflap提供）中央社記者鄭景雯傳真 105年9月14日

香港音樂及藝術節Clockenflap日前才公布台灣創作歌手陳綺貞、冰島樂團Sigur Ros將訪港演出，今天又再公布化學兄弟、南非前衛饒舌樂團Die Antwoord等都將加入演出。

香港最大型的戶外音樂及藝術節Clockenflap將於11月25日至27日於香港中環海濱舉行，樂迷及藝術愛好者可以一邊參加盛典，一邊飽覽維港動人景色，度過難忘週末。

香港音樂及藝術節日前才公佈冰島樂團Sigur Ros、英國新世代搖滾天團Foals及台灣創作歌手陳綺貞即將訪港，今天又公布新一波演出名單，化學兄弟（The Chemical Brothers）將擔任壓軸登場，南非前衛嘻哈怪傑Die Antwoord、當紅型格R&B才子Blood Orange和美國獨立搖滾傳奇Yo La Tengo等，都將華麗登場。

稱霸電子樂壇超過20年的化學兄弟，從1980年代尾成軍以來，成員Tom Rowlands和Ed Simons製作的唱片已賣出過百萬張，當中6張專輯更先後勇奪英國金榜冠軍，並曾於世界各地巡迴演出。今年將以Clockenflap為唯一亞洲音樂節演出，充滿感染力的舞台演出，配合照片及燈光效果營造出迷幻感覺，融化前來朝聖的樂迷。

Clockenflap音樂及藝術節，第二階段門票即日起至11月10日公開發售。1050914

(中央社)