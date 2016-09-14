北部海域湧現長浪 民眾勿觀浪

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新北市政府今晨已二級開設莫蘭蒂颱風災害應變中心，因應湧現長浪的危險，已動員警方等相關單位勸離觀浪民眾。

市府指出，強烈颱風莫蘭蒂陸上警戒雖未將新北市劃為警戒區，仍二級開設災害應變中心，以因應颱風外圍環流風勢及雨勢對沿岸所帶來影響。

由於北部海域已有長浪發生，市府已請海巡、警察及消防人員，針對海邊觀浪民眾進行勸離，請民眾應避免前往沿岸觀浪及海邊活動。

市府表示，適逢大潮，沿海低窪地區慎防海水倒灌，也對海邊、河岸等較危險區域採取管制進入作為，請市民注意相關公告，避免進入警戒區，防止發生危險。1050914

(中央社)