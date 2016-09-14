颱風暴風圈漸近 澎湖加強防範
強颱莫蘭蒂來襲，澎湖今天上午出現間歇性的風雨，海空交通也都停駛，島上的活動都幾告停擺，災害應變中心目前尚未接獲有颱風災情的通報。
澎湖氣象站主任許天生表示，澎湖在下午將進入強颱莫蘭蒂暴風圈，風雨將持續增強趨勢，沿海適逢大潮，風力將達8至11級，陣風最大達16級，要嚴加戒備，人車儘量避免外出，以免發生危險。
岸巡總隊在漁港和觀音亭園區等臨近海邊，除了圍起封鎖線，也都派有官兵在場勸導眾勿靠近，以免發生危險，不過，馬公2漁港內仍可見不少民眾，在岸際碼頭垂釣。
莫蘭蒂颱風暴風圈籠罩期間，澎湖縣災害應變中心也公告各港區、海域和海岸，除馬公商港和軍港外，均為管制區；山水、蒔裡、隘門、林投、奎璧山、內垵等沙灘為警戒區，除持有通行證外，一律限制漁船、人員進出，以免發生危險
澎湖縣長陳光復表示，莫蘭蒂暴風圈期間，適逢中秋大潮，幾處低窪易淹水的地區及漁港碼頭要特別注意。
澎湖目前滯留旅客人數，經縣府統計為990人，在海空交通取消下，遊客也都被困在飯店內休息。1050914
(中央社)
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