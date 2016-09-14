格雷五十道陰影續集 首支預告片來了
「格雷的五十道陰影II：束縛」預定明年情人節前上映，首支預告片出爐，男女主角帶領觀眾進入更深邃的世界。
女主角達珂塔強生（Dakota Johnson）飾演的安娜塔希婭史迪爾（Anastasia Steele），男主角傑米道南（Jamie Dornan）飾演的格雷（Christian Grey），在首集愛到皮肉痛的激情最後以分手收場。
而續集兩人再度重逢，一改先前戴眼罩調情，換成戴面罩參加化妝舞會派對，預告裡這對男女的對話是這樣開場的，安娜穿著綠色細肩帶水綠色低胸禮服問格雷，「你就只是站在那兒發愣嗎？」，他回答「是的」。
緊接著畫面跳接至兩人在淋浴隔間裡，又是血脈賁張。首集格雷處處展現強勢，規範兩人該如何交往與發展關係，這回來到續集，反而是安娜告訴格雷，「這次不可有規則、處罰，也不能有太多秘密」。
「格雷五十道陰影」（Fifty Shades of Grey）全球票房進帳5億7100萬美元，而今天片商在YouTube公布長度約2分鐘的「格雷的五十道陰影II：束縛」（FiftyShades Darker）首支預告片，已有145萬餘人次瀏覽。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。