格雷五十道陰影續集 首支預告片來了

「格雷的五十道陰影II：束縛」預定明年情人節前上映，首支預告片出爐，男女主角帶領觀眾進入更深邃的世界。

女主角達珂塔強生（Dakota Johnson）飾演的安娜塔希婭史迪爾（Anastasia Steele），男主角傑米道南（Jamie Dornan）飾演的格雷（Christian Grey），在首集愛到皮肉痛的激情最後以分手收場。

而續集兩人再度重逢，一改先前戴眼罩調情，換成戴面罩參加化妝舞會派對，預告裡這對男女的對話是這樣開場的，安娜穿著綠色細肩帶水綠色低胸禮服問格雷，「你就只是站在那兒發愣嗎？」，他回答「是的」。

緊接著畫面跳接至兩人在淋浴隔間裡，又是血脈賁張。首集格雷處處展現強勢，規範兩人該如何交往與發展關係，這回來到續集，反而是安娜告訴格雷，「這次不可有規則、處罰，也不能有太多秘密」。

「格雷五十道陰影」（Fifty Shades of Grey）全球票房進帳5億7100萬美元，而今天片商在YouTube公布長度約2分鐘的「格雷的五十道陰影II：束縛」（FiftyShades Darker）首支預告片，已有145萬餘人次瀏覽。1050914

(中央社)