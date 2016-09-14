美食拚經濟 金門提升餐飲品質
金門縣政府藉由美食觀光拚經濟，自民國101年推動「金門餐飲業輔導及品質推動計畫」，到現在共有三言兩語和標記小吃等7家業者通過衛生分級認證標章，今年將持續推動。
這項計畫是結合縣府建設處、觀光處、衛生局和環保局等跨局處資源，輔導業者進行服務品質、經營管理的認證，規劃形象識別、衛生安全、產品開發、經營管理和行銷推廣等課程。
縣府表示，鑑於食安議題備受消費者關注，今年這項計畫著重在加強廚房環境、用餐場所等衛生管理，讓消費者吃的安心也玩的開心。
縣府建設處工商科科長呂基鴻走訪去年榮獲GHP衛生分級認證的店家金城東門市場「標記小吃」和金湖鎮山外車站的「三言兩語」鮮茶咖啡店，實際查看廚房和用餐環境，給予肯定。
呂基鴻表示，標記小吃全體動員，花了相當多心力改善廚房衛生環境和動線，從原先舊式無規劃的作業空間，到現今擁有半開放式的廚房空間；玻璃隔間的用餐環境來阻絕病媒蚊的侵入和冷氣裝置，以及衛生從業人員的教育訓練，這樣的改變獲得餐飲衛生分級的肯定。
第二代經營者周輝國說，環境明亮和衛生乾淨是給消費者的第一印象，因為這樣的改變，讓標記小吃的店裡竟然出現日本等外籍觀光客，營業額提升2成左右，這也讓堅信這是對的方向。
位於山外車站觀光熱點周遭的「三言兩語」，縣府在輔導店家改善衛生環境、門面裝潢的同時，也保留金門特有戰地文化的觀光特色，讓曾經在這裡服役的軍人重溫舊夢，同時也符合時代潮流為金門餐飲業注入新的文創元素。
建設處表示，今年度將持續推動餐飲業輔導及品質提升計畫，凡是依法登記的餐飲業者，歡迎報名「金衛生！金厲害！」活動，將由專業顧問團隊給予輔導建議、經費補助（大型餐廳上限50萬元，遴選4家；小吃餐廳上限10萬元，遴選10家）及行銷推廣露出，協助金門產業成長。1050914
(中央社)
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