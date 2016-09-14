泰老師怒砸杯子 女學生顏面神經受損

泰國一名老師在暴怒下拿杯子砸向女學生，造成女學生顏面神經受損，眼睛和嘴巴無法緊閉，雙方對賠償問題談不攏，朝司法途徑解決。

「泰叻報」報導，泰國中部巴吞他尼省的一名17歲女學生在上體育課時，由於未坐在炙熱的地板上，老師用馬克杯擊中她的眉部，女學生當天晚間回家刷牙時水會自口中流出，睡覺時有一眼無法緊閉，經過醫院檢查，確認神經受損，必須動手術。

但雙方因為賠償問題協商多次都未談妥，女學生的母親訴諸媒體報導後，有官員指出，老師和學校方面都應出面負責，不要讓一個年輕女孩面對未來。網友也一面倒支持學生家長，認為老師即便體罰也不應如此下重手。1050914

(中央社)