松山機場遷建 柯文哲：先推時程表

台北市長柯文哲（左2）14日說，遷建松山機場在戰略上合理，但須和桃園市政府及中央政府溝通，至少先有時程表；要是去年復興空難時，飛機不幸撞上大樓，「911」畫面就會出現在台灣。中央社記者劉建邦攝 105年9月14日

台北市長柯文哲今天說，遷建松山機場在戰略上合理，但須和桃園市政府及中央政府溝通，至少先有時程表；要是去年復興空難時，飛機不幸撞上大樓，「911」畫面就會出現在台灣。

柯文哲上午出席「105年市長與里長市政座談會-中山區第三場」，新福里長童勝輝會中提出「建請解除台北松山機場四周禁止限制建築物規定」。

柯文哲表示，當時擬定遷建松山機場計畫並設專案小組，只要松山機場在，建築物限高就難更動。

他說，去年發生復興航空空難時，幸好飛機沒撞上大樓，要不然「911」畫面就會出現在台灣。目前新政府上任，松機遷建應可加速處理，且里長有提醒，會立即去做，至少時程表要先出來。1050914

(中央社)