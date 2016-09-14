遇他必被整！歐弟扮牙醫 黃小柔還真被問診
女星黃小柔有子萬事足，時常分享兒子「Orange」的成長點滴，一直想為兒子添弟妹的她，日前傳出肚皮有喜，7月甜曬孕婦手冊，宣布懷2胎，孕期中的黃小柔昨(13日)則透露，每回遇到「歐弟」歐漢聲就會被整，這回歐弟扮成牙醫，黃小柔還真被他問診。
由於黃小柔和歐漢聲的牙醫師都是同一位，就連看診時間也恰巧相同，只見歐漢聲穿起醫師服、戴口罩，扮起牙醫有模有樣，當時黃小柔完全沒認出，還真被歐弟問診，讓黃小柔直呼：「連看牙醫都逃不過歐弟的手掌心」，不過這有趣的小插曲，也舒緩她就醫的緊張情緒。
黃小柔驚覺自己被整，當下笑到不行，直說自己是笨蛋，事後黃小柔想起歐弟調皮的行為，讓她不禁自糗：「我想我會被整到老吧！現在想想還真好笑，哈哈⋯真拿你沒輒！」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。