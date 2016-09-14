遇他必被整！歐弟扮牙醫 黃小柔還真被問診

歐弟扮牙醫，黃小柔還真被他問診。（圖／取材自黃小柔臉書）

女星黃小柔有子萬事足，時常分享兒子「Orange」的成長點滴，一直想為兒子添弟妹的她，日前傳出肚皮有喜，7月甜曬孕婦手冊，宣布懷2胎，孕期中的黃小柔昨(13日)則透露，每回遇到「歐弟」歐漢聲就會被整，這回歐弟扮成牙醫，黃小柔還真被他問診。

由於黃小柔和歐漢聲的牙醫師都是同一位，就連看診時間也恰巧相同，只見歐漢聲穿起醫師服、戴口罩，扮起牙醫有模有樣，當時黃小柔完全沒認出，還真被歐弟問診，讓黃小柔直呼：「連看牙醫都逃不過歐弟的手掌心」，不過這有趣的小插曲，也舒緩她就醫的緊張情緒。

黃小柔驚覺自己被整，當下笑到不行，直說自己是笨蛋，事後黃小柔想起歐弟調皮的行為，讓她不禁自糗：「我想我會被整到老吧！現在想想還真好笑，哈哈⋯真拿你沒輒！」

(中時電子報)