談台灣觀光業遊行 國台辦：解鈴還需繫鈴人

國台辦14日舉行記者會，發言人馬曉光回應台灣觀光業界人士近期大遊行一事時表示，造成台灣旅遊相關業界利益受損的癥結所在大家是很清楚的「解鈴還需繫鈴人」。

馬曉光表示，眾所周知，過去幾年大陸居民赴台旅遊呈現良好的發展勢頭。今年5月以來，台灣當局拒不承認「九二共識」，導致來之不易的兩岸和平發展局面受損，其影響是多方面的。近一段時間大陸居民赴台旅遊減少，就是其中的一個反映。

馬曉光稱，我們注意到了，臺灣旅遊業界日前走上街頭，明確表達他們的心聲和願望。造成台灣旅遊相關業界利益受損的癥結所在，大家是很清楚的，解鈴還需繫鈴人。

(旺報)