中華郵政發行「國家因你而偉大」萬用卡

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中華郵政發行萬用卡。（中華郵政提供）

中華郵政宣布，9月18日起於總統府郵局代銷「國家因你而偉大萬用卡」，一套4張，每套售價新台幣300元，歡迎選購。

萬用卡以「天下為公」為主題，強調人民為主，正面以各式職業、不同生活型態的公民力量插畫繪圖，為台灣加油打氣。背面則提供民眾自由揮灑、傳遞問候訊息，整體設計風格簡約創新，收藏或贈禮皆宜。

(中時)