莫蘭蒂挾豪雨 花東屏一級淹水警戒

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莫蘭蒂颱風來襲，恆春龍鑾橋水面暴漲。（警方提供）

強颱莫蘭蒂挾帶大量水氣，氣象局針對台東縣、花蓮縣、屏東縣、高雄市發布超大豪雨特報。屏東牡丹水庫目前洩洪中。(資料照片，郭韋綺攝)

經濟部水利署14日上午針對屏東縣、花蓮縣、台東縣發布淹水一級警戒。(經濟部水利署提供)

強颱莫蘭蒂挾帶大量水氣，氣象局已對台東縣、花蓮縣、屏東縣、高雄市發布超大豪雨特報。經濟部水利署今日上午10點30分，也針對屏東縣、花蓮縣、台東縣發布淹水一級警戒。

淹水一級警戒區包括，屏東縣佳冬鄉、泰武鄉、來義鄉、萬巒鄉、新埤鄉、枋寮鄉、春日鄉、恆春鎮；花蓮縣新城鄉、富里鄉、花蓮市；台東縣延平鄉、卑南鄉。淹水二級警戒則為，花蓮縣壽豐鄉、鳳林鎮、吉安鄉、台東縣鹿野鄉。

屏東牡丹水庫目前洩洪中、其餘調節性放水的則有高雄阿公店水庫、集集攔河堰、台南曾文水庫、烏山頭水庫、虎頭埤、鹽水埤。

(中時)