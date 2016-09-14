《神鬼駭客》助陣 史諾登尋求特赦

史諾登人在俄羅斯，但頻頻透過視訊，與美國大學生交換意見，圖為他2月16日與科羅拉多大學波德分校（The University of Colorado Boulder）與學生進行交流。（圖/美聯社）

美國總統歐巴馬明年1月即將卸任，因揭露美國國家安全局稜鏡計畫（PRISM）而舉世知名的史諾登（Edward Snowden），面對支持者與律師紛紛發聲，力促總統給予特赦，也坦然表示，披露英美情治機構進行大規模監控，不僅在道德上是正確的，也改善了大家的生活。

儘管美國總統卸任時，曾給過一些令人意外的特赦，不過依目前看來，歐巴馬就任前雖身為憲法律師，強調維護個人隱私，並警告大規模監控的危險，但他特赦史諾登的機會似乎不大。

令人意外的是，美國前司法部長霍頓（Eric Holder）5月曾說，史諾登服務了大眾，而為特赦活動增添了助力。預料美國導演奧立佛史東（Oliver Stone）執導的《神鬼駭客：史諾登》周五在美國上映，將進一步提供助力。史東表示，他希望能透過影片，扭轉對告密者的民意，同時他也要求歐巴馬給予特赦。

在14日的特映會後，史東與史諾登預定將透過視訊交換意見。

美國指控史諾登違反「間諜法」（Espionage Act），而將他通緝，一旦定罪，起碼要面臨30年的牢獄之災。而他在莫斯科透過視訊向英國《衛報》（The Guardian）表示，「有明文立法是一回事，但為了例外，為了或許看似非法，可是當我們從道德、從倫理，從結果的角度來看，這一切似乎是必要而重大的事，或許這也正是為何赦免權存在的原因。」

他並指出，從利益的角度來看，顯然自從2013年的大洩密後，美國國會、法庭與總統，都調整了他們的政策。此外，也沒有公開的證據顯示，有任何一個人因此而受害。

斯諾登自承，本身俄語並不流利，雖然明年庇護就要展期，但仍願甘冒不諱，對俄羅斯政府提出批評。不過，他最希望的，還是希望能回到美國。

(中時電子報)