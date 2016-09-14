MLB》戴美式足球頭盔打擊 史坦頓改款啦
面對右投就會戴特殊設計頭盔、有美式足球面罩的馬林魚「怪力男」史坦頓，今天「改裝」上場！他的新頭盔在之前的鋼條上加了塑膠片，蓋住了整個左顎。
「因為那個頭盔被我弄破了，所以我換這一個，」史坦頓說，他是在8月中拉傷左側鼠蹊的那場比賽，弄壞了舊的頭盔，但沒清楚說明怎麼壞的。「基本上功能是一樣的，不管有沒有比較好用，我弄壞了一個，就換另一個戴。」
史坦頓是頭部觸身球的最大受害人之一，前年911作客密爾瓦基，他被釀酒人投手菲爾斯直接砸中臉部，造成顏面骨折。
右打的史坦頓從2015年春訓開始使用類似美式足球設計的特殊頭盔，在面對右投時使用，面對左投則大多戴一般打擊頭盔。
「我的職業生涯一定還會再碰到頭部觸身球，現在已經有投手能投出104哩速球，他們可能出手會滑掉，球可能有點濕，畢竟小雨我們仍會比賽，」史坦頓說：「我得要未雨綢繆，好不好看不重要，我比較希望能有跑壘時可以取下來的設計，而且還能提供足夠的保護作用。」
史坦頓說，保護頭盔不會影響打擊的視野，但在跑壘時常會撞到，他希望季後賽能有面罩可以取下的新款式。
(中時電子報)
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