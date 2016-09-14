推動台灣名義入聯 國台辦：不可能得逞

台灣前國防部長蔡明憲近期以民間人士代表赴美國，宣達以台灣名義加入聯合國，國台辦發言人馬曉光14日表示，聯合國是由主權國家組成的國際組織，奉行一個中國政策，借此挑釁國際社會普遍奉行的「一個中國」政策是不可能得逞的。

馬曉光稱，台灣是中國的一部分。2008年之前，李登輝、陳水扁曾操弄「入聯」和「入聯公投」均遭失敗，歷史殷鑒不遠。「台獨」分裂勢力企圖在聯合國問題上作文章，借此挑釁國際社會普遍奉行的「一個中國」政策是不可能得逞的。

國台辦今天舉行例行新聞發佈會，針對有記者提問：近期島內一些政治勢力鼓噪推動臺灣加入聯合國，請問大陸方面對此持什麼態度？馬曉光作上述表示。

(旺報)