馮明珠赴陸受聘 陸國台辦：純學術交流

中國大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，國立故宮博物前院長馮明珠出任北京故宮顧問是「單純的學術交流」，國台辦尊重兩岸文化機構和個人的合作意願。

他說，據了解，故宮研究院是北京故宮博物院設立的學術研究與交流的非建制機構，匯集海內外知名專家學者，共同搭建開放式的高端學術平台。「我們尊重兩岸文化機構和個人的合作意願。」

大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。據中共人民網文字直播，馬曉光回應陸媒相關提問時，作上述表示。

在故宮博物院任職逾30年的馮明珠今年5月辭去故宮院長一職，日前受聘為北京故宮研究院顧問，在國內引發爭議，其中癥結點在於政府退離政務人員赴陸管制年限的問題。

她日前說，「即將回台，配合調查。」1050914

(中央社)