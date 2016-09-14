桌壇維納斯帕運奪金 盼圓奧運奪牌夢
「桌壇維納斯」帕提卡今天在里約帕拉林匹克運動會奪金，她說，已不必再向別人證明自己，但她已參加3屆奧林匹克運動會卻仍未奪牌，希望有朝一日能一圓美夢，在奧運奪牌。
被譽為「桌壇維納斯」的波蘭桌球女將帕提卡（Natalia Partyka）是史上首位同時參加奧運及帕運的桌球選手，也同時成為波蘭在里約奧運和里約帕運代表隊成員。
帕提卡在以3比0局數擊敗中國大陸女將，拿下帕運桌球女子單打第10級金牌。
帕提卡接受中央通訊社記者專訪時表示，對她來說，帕運和奧運沒太多不同，最大差別只在帕運比賽有分級，選手會被依身體狀況而分在不同組別出賽。
帕提卡說，帕運和奧運選手一樣，大家有共同目標，都很努力練習，都想爭取金牌，也都要面對全力求勝的對手，帕運和奧運幾乎完全相同。
帕提卡表示，喜歡贏球，但那不容易，須面對很多壓力，多數時候她只是想好好享受比賽。
帕提卡說，當她11歲，根本還是個孩子時，就已開始參加帕運了，歷經雪梨、雅典、北京、倫敦與里約帕運，包括單打、雙打賽事在內後，她已贏了7面金牌，不需向任何人證明自己，「但我的夢想仍是要在奧運拿下獎牌」。
帕提卡參加北京、倫敦與里約奧運，仍未拿下獎牌，「雖然我知道要贏下奧運並不容易、雖然這至今還是個夢，但即便我只有百分之0.5的機會，我仍會奮戰下去」，帕提卡說。
談到未來規劃，帕提卡說，現在27歲，桌球是事業，雖不知未來會如何，還是會繼續打心愛的桌球，並讓自己具備高強度競爭力。如果接下來仍有機會入選奧運代表隊，她會再挑戰西元2020年東京奧運，希望搶下獎牌，完成夢想。1050913
(中央社)
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