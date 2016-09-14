台灣參與ICAO 陸國台辦重申一中

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針對台灣參與國際民航組織（ICAO）大會，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天重申「一中」原則，並指台灣不承認「九二共識」導致兩岸聯繫溝通機制停擺，使相關問題無法處理。

對於部分人士爭取台灣加入聯合國，馬曉光說，聯合國是由主權國家組成的國際組織，奉行「一個中國」政策，並重申「台灣是中國的一部分」。

他表示，「台獨分裂勢力企圖在聯合國問題上作文章，藉此挑釁國際社會普遍奉行的『一個中國』政策，是不可能得逞的。」

大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。據中共人民網文字直播，馬曉光回應相關提問時，作上述表示。

行政院大陸委員會曾呼籲兩岸應共同協商台灣參與9月底舉行的ICAO大會。對此，馬曉光上午重申，台灣參與國際組織活動的前提是「一個中國」原則，透過兩岸協商作出安排。

馬曉光說，當前，台灣方面不承認體現「一個中國」原則的「九二共識」，導致兩岸聯繫溝通機制停擺，「使得相關問題無法處理」。

此外，被問到親民黨主席宋楚瑜代表台灣參加亞太經濟合作會議（APEC）年會傳遭北京否決，馬曉光僅說，台灣方面人士出席APEC相關活動，應符合APEC有關諒解備忘錄的規定。1050914

(中央社)