觀光局：9家遊樂園休園 蘭嶼204人、綠島5人滯留

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禁止戲水因應颱風莫蘭蒂發布陸上警報，墾丁南灣沙灘早就拉起封鎖線，禁止遊客進出。（周綾昀攝）

莫蘭蒂颱風暴風圈籠罩台東，14日清晨風強雨大，蘭嶼風速破表，超過17級陣風，台東有3處3個小時累積雨量破百，台9線鹿鳴橋溪水淹過橋面。（關山分局提供，中央社）

強颱莫蘭蒂來襲，觀光局上午表示，觀光局所屬13個國家風景區已加強防颱準備，目前無通報災情，龜山島自9月13日起至9月15日止封島3日；澎湖目前旅館入住688人、民宿156人，合計844人；海運9/14、15日全部停航，14日空運中午12時前尚可飛台北、台中、嘉義，12點後空運皆停飛。

東琉線船班概況：今日公民船航班1500後停航，滯留旅客0人；綠島、蘭嶼13至15日海空運停航。綠島滯留人數5人，蘭嶼滯留人數204人；馬祖14日立榮航空中午12時後班機停飛。台馬輪及台馬之星14日停航。

觀光局表示，台東縣、屏東縣與高雄市旅館及民宿公協會表示，目前風雨逐漸加強，暫無傳出重大災情。觀光局將持續關注旅宿業情形，並即時於台灣旅宿網更新最新颱風消息。

另外，今天觀光遊樂業休園業者計有雲仙樂園、六福村主題遊樂園(水樂園部分)、香格里拉樂園、頑皮世界、義大世界、8大森林樂園、大路觀主題樂園、小墾丁渡假村及遠雄海洋公園等9家，於各該園區網站與「全台主題樂園網」公告周知。

(中時)