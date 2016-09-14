澄清目前單身 陳喬恩「明年不會结婚」
近來演藝圈喜事多，37歲的陳喬恩婚事也備受關注，日前她在實境節目《我們來了》放話明年一定要結婚，讓不少人好奇她是不是有對象了，13日她現身公開活動時澄清自己現在單身，並表示明年結婚只是玩笑話，要大家不要當真。
陳喬恩13日和何炅一起主持湖南衛視中秋之夜，被現場記者問到明年結婚一事，她也澄清自己單身，並表示很享受目前狀態，不急著交男友，至於明年結婚只是個玩笑話，「請大家不要把我在真人秀裡跟姐妹們講的玩笑話當真」，強調自己不會明年结婚。
事實上，陳喬恩日前才在微博PO文安慰自己太特別，所以上帝一定要找個特別的給她，她還要再等等，似乎相當樂觀看待感情。
(中時電子報)
關鍵字：陳喬恩
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。