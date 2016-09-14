澄清目前單身 陳喬恩「明年不會结婚」

陳喬恩澄清目前單身。(圖／翻攝自陳喬恩微博）

近來演藝圈喜事多，37歲的陳喬恩婚事也備受關注，日前她在實境節目《我們來了》放話明年一定要結婚，讓不少人好奇她是不是有對象了，13日她現身公開活動時澄清自己現在單身，並表示明年結婚只是玩笑話，要大家不要當真。

陳喬恩13日和何炅一起主持湖南衛視中秋之夜，被現場記者問到明年結婚一事，她也澄清自己單身，並表示很享受目前狀態，不急著交男友，至於明年結婚只是個玩笑話，「請大家不要把我在真人秀裡跟姐妹們講的玩笑話當真」，強調自己不會明年结婚。

事實上，陳喬恩日前才在微博PO文安慰自己太特別，所以上帝一定要找個特別的給她，她還要再等等，似乎相當樂觀看待感情。

(中時電子報)