選不上沒關係 川普白宮旁開酒店賺現金

圖為川普於華府的高級酒店「川普國際酒店」。（圖／美聯社）

美國共和黨總統參選人川普在這繁忙的競選日程中，仍不忘賺錢。路透社報導，川普12日現身華盛頓特區為自己的酒店造勢。

這家名為川普國際酒店的豪華旅社，距離白宮只有五個街區、一晚要價2萬美元、前身是1899年的舊郵局大樓、為大華府地區第三高樓，全美最豪華酒店之一。

即使川普無法順利問鼎白宮，他在華府的酒店也可讓他聞到、感受到權利的味道。圖為川普國際酒店大廳。（圖／美聯社）

這一帶有新古典主義建築風格的大樓，是川普家族於2012年時，拿下60年租期的合約，於2014年斥資2.12億美元開工，主要客戶群將市金字塔頂端，共有263間房，最便宜房間一晚900美元，而有獨立出入口的套房每晚要價2萬美元。大樓被改造後極盡奢華，酒店大廳以大理石材料為主，大廳門以鋼鐵和玻璃製成，大廳中庭九層樓挑高，極具氣勢。

川普本人也在12日當天現身酒店，並將自己和員工的合照上傳到Twitter。據了解，酒店正式開業典禮定於11月8日總統大選日前舉行。川普在這繁忙的造勢行程中，還有時間操持酒店開幕儀式，不禁讓人聯想到之前關於他參選是為了炒知名度、賺現金的傳言。

(中時電子報)