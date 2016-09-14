咖啡店吹戰地風 退伍阿兵哥重溫舊夢

在金門經營鮮茶咖啡店的陳翠娥，看到老兵重返戰地斷手斷腳的畫面感動落淚，因而發想出「八二三砲彈潛艇堡」，自此成為鎮店之寶。店裡的戰地風，也吸引好多老兵來重溫舊夢。

民國50年代，陳翠娥的父母陳天溫和王金枝在山外車站附近經營國昌餐飲休閒中心，為阿兵哥提供餐飲休憩的處所，並為阿兵哥車繡臂章。隨著父母年紀大，陳翠娥婚後逐漸接棒；也因她的接棒，為老店帶來轉型。

陳家有3女2男，陳翠娥是長女。她說，早年父母經營餐飲生意時，堅持不開卡啦OK店和網咖，「否則女兒找不到好人家」。果真，陳翠娥後來嫁給金防部軍官，大妹的夫婿是現任縣府教育處官員。

陳翠娥說，身為長女，有責任負擔家計。當時國軍不斷裁減，好多餐飲店陸續吹起熄燈號，她認為「不翻轉，就生存不下去」，既然要接棒，就要努力做，找出特色。

首先陳翠娥把店名改為較詩情畫意的「三言兩語」，再構思如何改良菜單。她回憶，有一年軍人節，八二三老兵重返戰地，迎賓車就停在她家前面；看到有些老兵斷手斷腳，她當場掉下淚來。那晚，她失眠了。

輾轉難眠之際，她靈光一閃，腦海浮現出「八二三砲彈潛艇堡」構想。推出後果然受到好評，更成了鎮店之寶。

這道料理製作過程費時費工，必須先將雞腿肉去骨冷藏在攝氏7度以下醃漬入味，再包入九層塔、蔬果汁和起士等配料，裹上蛋液、麵包粉油炸，就成了「砲彈」；最後搭配鬆軟麵包和生菜，就可趁熱食用，享受爆漿快感。

陳翠娥透露，八二三砲彈潛艇堡一度因雞肉價格高漲而停售；卻因一位在金門退伍後的軍人兩度專程前來品嚐撲空，讓她決定重新推出。陳翠娥記得，她告訴那位阿兵哥說：「我一定要讓你第三次來時吃到」。現在，砲彈潛艇堡也是眾多觀光客和老兵的指定菜色。

除了這道鎮店之寶外，炒泡麵也是三言兩語的人氣餐飲。陳翠娥說，為了滿足阿兵哥的食慾，炒泡麵份量不但比別家多一包麵，香腸、肉條、蛋和青菜等配料更是澎湃，讓人看了忍不住想大塊朵頤。

在飲品方面，簡稱「小3」的小紫蘇養生系列第3號「冬瓜珍珠仙草」，不但食材豐富，又清甜解渴，而且Q彈有嚼勁，最受歡迎。

除了餐飲，三言兩語最值得一提的是店充滿戰地元素。由於店裡早年是以繡臂章起家，現在店裡展示並販售各式各樣臂章，任君選擇，不但讓老兵來這裡尋找回憶，也滿足軍事迷的需求；特別的是，連杯子上都印有部隊番號，不禁讓人直誇店家的巧思。

金門縣政府建設局自民國101年推動「金門餐飲業輔導及品質提升計畫」，三言兩語等7家業者通過GHP衛生分級認證標章。縣府建設處實勘後表示，三言兩語最特別的是廚房作業環境將生熟食分開，以不同顏色的砧板區隔，避免食材交叉汙染，獲得肯定。1050914

(中央社)