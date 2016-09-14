中秋將至 中共反腐緊盯微信紅包
中秋節與十一長假將至，中共提前部署節日反腐。除了禁止公款收送月餅，饋贈微信紅包與禮品卡、出入私人會所、節日參與賭博等「隱形腐敗」成為今年的打擊重點。
中新網報導，從14日起，中共中央紀律檢查委員會與中國大陸監察部聯合官網將連續4週，每週指名道姓公布各級紀檢監察機關查處違反中共中央八項規定精神問題的案件。
中共18大（中共第18次全國代表大會）以來厲行反腐，中秋節「天價月餅」鮮見蹤影，高檔禮品餐飲市場大受打擊。但不斷翻新的送禮方式、更加隱蔽的貪腐行為，正挑戰中共反腐的節日禁令。
報導指出，中共各地紀檢部門今年發出的中秋反腐禁令中，特別強調加強打擊「隱性腐敗」。
中共貴州省紀委要求，對出入隱密場所、組織隱密聚會，潛入地下、改頭換面的行為「從重處理」。同時，追究提供場所、經費和報銷便利條件的相關單位及人員的責任。
此外，部分地方還將反腐舉措規定到微信紅包。
中共內蒙古自治區紀委要求，緊盯兩節期間違規發放津補貼和獎金，違規收受微信紅包和其他形式的禮品消費卡。廈門市也要求，嚴禁接受管理服務對象的禮品禮金、電子預付卡、微信紅包等。1050914
(中央社)
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