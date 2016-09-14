台鐵南迴東幹線全停 西幹線截短行駛

強烈颱風莫蘭蒂夾強風豪雨襲台，台鐵南迴線及東幹線今天全天停駛，西部幹線截短行駛。

台鐵說，南迴線（高雄-台東）、東部幹線（台北-台東）、花蓮-台東全天停駛；不過，18時後是否行駛，將視風雨狀況及路線巡檢結果，下午公布。

今天西部幹線（基隆-台北-潮州）則截短行駛，列車安排如下：

一、北上對號列車：

1、中午12時至18時，嘉義-七堵間138次行駛、嘉義-基隆間144次行駛、嘉義-花蓮間562次行駛、彰化-七堵間150次及520次行駛。

2、18時後北上列車由嘉義站始發。

二、南下對號列車：

1、對號列車截短行駛至高雄、台南、嘉義、彰化（505次、107次及111次行駛至高雄、113次及115次行駛至台南、117次、121次及561次行駛至嘉義、123次及513次行駛至彰化）。

2、18時後南下對號列車行駛至嘉義站止。

三、區間車:嘉義-屏東間及沙崙線將視風雨狀況機動行駛。

四、阿里山森林鐵路今明兩天全面停駛。

台鐵表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報，購買颱風期間列車車票的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。1050914

(中央社)