魏明谷臉書回放個毛 管理員致歉

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彰化縣14日正常上班上課，網友私訊給彰化縣長魏明谷官方社群網站臉書（facebook）粉絲專頁質問為何不放假，卻得到「放個毛」的回應；彰化縣政府表示，是管理人員疏失將致歉。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 105年9月14日

彰化縣今天正常上班上課，網友私訊給彰化縣長魏明谷官方社群網站臉書（facebook）粉絲專頁質問為何不放假，卻得到「放個毛」的回應；彰化縣政府表示，是管理人員疏失將致歉。

有人說縣長留言很中肯，也有人認為縣長回覆很霸氣，也有人質疑縣長回答不恰當。

彰化縣政府新聞處說，縣長官方臉書管理員是由縣長室秘書擔任，昨晚這名秘書手機被就讀高中的兒子拿去玩，看到有人傳訊息就直接回覆，對粉絲團管理不當要表達歉意。

魏明谷官方粉絲團稍晚也將在臉書貼出道歉聲明，為發言不當致歉。1050914

(中央社)