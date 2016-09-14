颱風莫蘭蒂發威 馬勒卡接力

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強颱莫蘭蒂持續影響台灣，位在關島附近的第16號颱風馬勒卡也虎視眈眈，氣象局說，如果馬勒卡颱風路徑不變，不排除15日深夜發布海警。

今年第14號颱風莫蘭蒂暴風圈籠罩南台灣，根據中央氣象局最新資料，颱風莫蘭蒂中心目前位在恆春半島南方30公里處，正以18公里速度向西北移動，暴風圈已籠罩恆春半島、雲林、南投以南和花蓮以南地區。

氣象局科長謝明昌說，今天整天到明天上半天是強颱莫蘭蒂影響台灣最劇烈的時候，風向將由東風轉為南風，午後高雄、台南雨勢轉趨明顯，到了明天下半天莫蘭蒂登陸中國大陸，各地雨勢就會趨緩。

謝明昌表示，雖然明天午後莫蘭蒂颱風就會遠離台灣，但是今年中秋節想賞月還是有難度，主要是莫蘭蒂颱風前腳剛走，第16號颱風馬勒卡就接近。

他預估，17日馬勒卡颱風會拋物線從台灣東方海面北轉，若路徑不變，15日晚間到16日上午不排除發布馬勒卡的海上颱風警報。

中央大學大氣系副教授吳德榮也在洩天機專欄中說，根據最新模擬資料，第16號颱風馬勒卡未來將在台灣東側宮古、琉球附近北轉，中心有距台灣有更為接近的趨勢，要持續密切觀察其動態。1050914

(中央社)