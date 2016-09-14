王屏生：兩岸合作交流對台灣有利

台企聯會長王屏生今天表示，期許新政府「把台灣的經濟搞起來」，中國大陸是世界第2大經濟體，「是我們很好的鄰居」，和大陸合作交流對台灣有利。

海峽交流基金會舉辦的「2016大陸台商秋節座談聯誼活動」上午在台中登場。大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）會長王屏生接受媒體訪問時，作上述表示。

被問到是否有話要向總統蔡英文說，王屏生表示，台灣就是經濟、經濟還是經濟，把台灣經濟搞起來，「講別的都是假的，經濟搞起來才是真的」。

王屏生說，中國大陸是世界第2大經濟體，「是我們很好的鄰居」，與大陸合作交流對台灣是有利的。

他指出，兩岸現在之所以不能交流，就是卡在「九二共識」。「九二共識」是很簡單的事情，「為什麼就不能夠講？」他還說：「『一個中國』的概念是非常清楚的，為什麼不能講？」

王屏生日前與行政院大陸委員會主任委員張小月見面。他轉述，張小月對兩岸現狀也非常急，並認為兩岸不能交流的話，對台灣的損害非常大。

王屏生說，台商在大陸經營問題不大，台灣的經濟才是最重要的。台灣現在馬上要參加國際民航組織（ICAO）大會，和大陸的關係一定要恢復到以前交流的地步，「恢復到正常的情況，這才是所謂的維持現狀」。1050914

(中央社)