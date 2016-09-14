愛車泡水怎麼辦 觀察 4種積水高度解危
強颱莫蘭蒂侵襲南台灣，車主不免擔心愛車變成泡水車該怎麼處理，車商表示，觀察泡水高度再決定怎麼處理，才不會讓愛車受重傷。
車商表示，若泡水高度到輪胎四分之一，可先關閉冷氣，再啟動引擎慢速駛離淹水區，在行駛中輕踩煞車數次，使煞車系統回復正常作用。
若泡水高度到輪胎中心線，盡可能以拖吊方式移動車輛，若要自行發動車輛，應先關閉冷氣，再啟動引擎慢速駛離積水區域，但仍應盡速至服務廠檢查。
但如果泡水高度超高輪胎中心線，為避免因油品受污染或水積存在系統內而傷害車輛機件，即使積水已消退，仍應以拖吊方式回廠經過技師檢查後，再行發動引擎，以免致生車輛損害。
車主要注意的是，一旦積水高度於儀表板下或泡水高度淹沒車頂，在此情況之下，切勿發動引擎，以避免引擎進水受損，立即報請原廠拖吊將愛車拖離淹水區並回廠進行檢修。
產險業者也提醒，為了避免愛車「掃到颱風尾」，車輛盡量避免停靠於低漥地區、山邊、或路樹旁，以免車輛泡水或遭到毀損，此外，河堤附近也須避免，以免趕不及在關閉水門前開走。
產險業者說，天災在許多保險上都是屬於除外不保事項，提醒民眾需特別注意保險內容，一般而言，車輛因颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水導致的毀損（稱為颱風洪水險），屬於車體險的加保事項，若要獲得此部分的保障，必須再附加颱風洪水險才可。
產險業者提醒，保險公司在颱風警報發布後，一般是不受理颱風洪水險的加保，故建議民眾提前檢視並可視車輛使用習慣及居家地理環境等因素增加車險的保障內容，確保愛車有充分的保障。1050914
(中央社)
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