國家防災日 線上演練防震可抽獎

9月21日為國家防災日，內政部消防署今天表示，9月21日當天9時21分將舉辦線上地震避難演練活動，為鼓勵民眾參與，只要上網註冊並將演練照片上傳，就可參加有獎徵答活動。

內政部上午舉行例行記者會，消防署副署長江濟人表示，為加強防震知識，讓民眾可以熟悉地震來襲時的自救應變，台灣抗震網於9月21日國家防災日9時21分舉辦線上地震避難演練活動，現在就可上網註冊，學習防震常識。

消防署說明，地震發生時最重要的就是保護自身的安全，尤其是保護頭部避免受傷，應立即採抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下並緊握桌腳，保持鎮定。每個人都有可能在任何地方遇到地震，例如家裡、公司、學校或是走在路上，唯有勤加演練，才能夠迅速的反應並知道如何躲避。

消防署說，希望政府機關、企業和一般民眾一起響應，目前內政部長葉俊榮、台北市長柯文哲、新北市長朱立倫等首長都已示範遇地震躲在桌下避難；活動期間內民眾只要完成演練分享照片，就可參加有獎徵答，獎項有緊急避難包、行動電源、消防車隨身碟及多功能手電筒等多項好禮。

消防署也整理地震防災的各項知識，包括地震來襲前，可做的預防措施；在行進中或不同類型的公共場所遇到地震的應變方式；地震停止後，保障自身的安全做法等，可上消防署網站「防災宣導『地震篇』」查詢。1050914

(中央社)