司徒達賢等247人服務杏壇40年，教育部將表揚

政大企管系教授司徒達賢。（教育部提供）

前台北市松山區民生國小校長曹麗珍。（教育部提供）

花蓮縣明義國小老師詹淑美。（教育部提供）

一個工作做40年，非常不容易，政大企管系教授司徒達賢、前台北市松山區民生國小校長曹麗珍及花蓮縣明義國小老師詹淑美等247人，就在教育崗位上服務40年，教育部將在928教師節於陽明山中山樓辦理表揚大會，感謝他們長期從事教學工作。

司徒達賢民國55年畢業於政大企管系，60年透過教育部公費留學之資助，於美國伊利諾大學獲企業管理碩士學位、再於美國西北大學完成企業管理博士學位，為華人世界中第一位主修企業策略之學者。

司徒達賢完成學位後即返政大服務至今，長年來教學卓著、著作等身，更於99年獲聘為政大講座教授。除了指導碩士論文逾150篇、博士論文約80篇之外，另著有多本專業書籍，以獨創之架構整合理論與實務，其個案教學法更蔚為先驅，對國內企管教育產生領導與示範之作用，並深遠影響了台灣的企業環境。

自台北市松山區民生國小服務退休的曹麗珍校長，民國65年畢業於新竹師專後，先後在新竹縣、新北市及台北市擔任教職，期間也至台師大社教研究所進修，修畢後積極推動深耕閱讀，擔任台北市教學輔導團國小圖書館教育小組輔導員至今，長達27年，協助全國各級學校圖書館推動閱讀教育不遺餘力。

曹麗珍在歷任學校均積極整合團隊，改變學校環境氛圍，曾獲台北市優質學校、台北市教學卓越獎、全國行政創新獎、教育111標竿學校獎、台北市兒童深耕閱讀訪視績優及台北市友善校園等多項獎項，更於今年榮獲臺台市唯一優值學校整體金質獎學校。40年來始終如一，直至退休前都秉持教育理想，領導學校營造優質文化。

詹淑美老師出生於花蓮吉安，畢業於花蓮教育大學初教系美術組。在教授視覺藝術課程之外，長期利用早自習及午休時間，指導低年級繪畫社、中高年級繪畫社及民俗藝術社等3個社團，也因為在藝術教育的用心耕耘，詹老師曾獲師鐸獎、花師傑出校友及全國美勞優異教學技巧特優等榮譽。

(中時)