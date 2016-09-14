送爺爺最後一程 炎亞綸砲轟「他」真是夠了
前偶像男團飛輪海成員炎亞綸，由於常在臉書評論時事議題，常常引起不小爭議，今天他在臉書透露送爺爺最後一程的心情，也深刻體悟到「珍惜」的重要性，誠懇的字句也讓粉絲直呼好感動。
炎亞綸PO文表示，陪完爺爺走完最後一程，讓他再次感受生命的短暫，也讓他沒在那麼畏懼死亡，反而讓他覺得努力過活才無愧於心，不過這次面對親人離別，他坦言或許心裡有所準備，因此並沒有太大悲傷，他表示之前外公離開時曾狠狠在罵過自己，別再一次連至親最後一面都見不到，不過這次仍然沒有兌現承諾。
但讓他真正鼻酸的，則是看見伯伯、姑姑、爸爸、媽媽忍不住的淚水，尤其當他們送給父親的最後一段話，每個字都是發自內心的誠懇，讓他不僅體驗到親情是經得起時間考驗，也牽引他審思「子欲養而親不在」這句話的重量，也呼籲歌迷縱使「珍惜」兩字說在多次，也是要懂得其真諦才能了解其重要性。
文末他則是不滿某立委特助的言行，他表示明白紅白場特有的慣例，對於撥空出席哀悼的心意也萬分感激，不過致詞中只顧著強調自己選區，讓他直呼真的是夠了，甚至還大膽嗆明以為會有人想理你們嗎。
(中時電子報)
關鍵字：炎亞綸
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