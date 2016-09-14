賣家變身小偷 男子賣車給友人再行竊
竹南警分局今天指出，12日接獲張姓男子通報自小客車遭竊，員警立即調閱路口監視器追查，不到1小時就逮捕葉姓竊嫌，意外發現葉嫌不但是被害者的朋友，還是失竊車輛的賣家。
竹南分局海口派出所指出，12日接獲張姓男子報案，停放在竹南鎮一處空地的自小客車遭竊，原本輪休的所長張耀瑋得知後，隨即趕回協助偵辦，透過路口監視器畫面發現1名男子在案發前，曾經騎乘機車在附近徘徊。
眼尖員警認出該名男子為現年65歲的葉姓治安人口，剛出獄不久，因此警方馬上前往其住處訪查，仍在屋內呼呼大睡的葉男，看到員警上門露出驚恐表情，言詞閃爍、否認犯行。
直到警方指出，相關行竊過程都已被拍下，葉男才主動交出作案鑰匙，辯稱騎乘的機車壞掉，才會竊取自小客車代步，並帶著員警前往距離2公里外的地點，找到失竊車輛。
遭竊的張男得知車輛失而復得，趕往指認，看到小偷卻驚訝的表示「怎麼會是你」，因為葉嫌不但是被害人的朋友，還是去年把車賣給他的人，從好朋友變成賣家再變身為竊嫌，張男實在難以置信。
葉嫌一度還向警方謊稱，車子是借來的，並非偷來的，說詞反覆、漏洞百出，也當場遭到揭穿，被依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。