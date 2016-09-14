賣家變身小偷 男子賣車給友人再行竊

竹南警分局14日指出，接獲張姓男子通報自小客車遭竊，員警立即調閱路口監視器追查，不到1小時就逮捕葉姓竊嫌，意外發現葉嫌不但是被害者的朋友，還是失竊車輛的賣家。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 105年9月14日

竹南警分局今天指出，12日接獲張姓男子通報自小客車遭竊，員警立即調閱路口監視器追查，不到1小時就逮捕葉姓竊嫌，意外發現葉嫌不但是被害者的朋友，還是失竊車輛的賣家。

竹南分局海口派出所指出，12日接獲張姓男子報案，停放在竹南鎮一處空地的自小客車遭竊，原本輪休的所長張耀瑋得知後，隨即趕回協助偵辦，透過路口監視器畫面發現1名男子在案發前，曾經騎乘機車在附近徘徊。

眼尖員警認出該名男子為現年65歲的葉姓治安人口，剛出獄不久，因此警方馬上前往其住處訪查，仍在屋內呼呼大睡的葉男，看到員警上門露出驚恐表情，言詞閃爍、否認犯行。

直到警方指出，相關行竊過程都已被拍下，葉男才主動交出作案鑰匙，辯稱騎乘的機車壞掉，才會竊取自小客車代步，並帶著員警前往距離2公里外的地點，找到失竊車輛。

遭竊的張男得知車輛失而復得，趕往指認，看到小偷卻驚訝的表示「怎麼會是你」，因為葉嫌不但是被害人的朋友，還是去年把車賣給他的人，從好朋友變成賣家再變身為竊嫌，張男實在難以置信。

葉嫌一度還向警方謊稱，車子是借來的，並非偷來的，說詞反覆、漏洞百出，也當場遭到揭穿，被依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1050914

(中央社)