不當黨產委員會遭砸 犯嫌：不爽顧立雄
行政院不當黨產處理委員會的玻璃昨天遭砸，繼昨天警方逮捕安姓犯嫌後，今天上午於新北市再逮一名王姓犯嫌。警方表示，安嫌供稱之所以會砸玻璃，是因「不爽顧立雄」。
不當黨產處理委員會大樓昨天中午遭2名男子持石頭砸毀玻璃門，中山警分局昨天晚上8時許在民生東路2段，逮捕其中一名安姓犯嫌。
另外，警方今天上午在新北市永和區福和橋下也逮捕另一名綽號「阿凱」的王姓犯嫌，目前已在派出所接受偵訊中。
員警透露，安嫌昨天帶回警局後，因為喝醉酒一度胡言亂語，無法接受偵訊，酒意稍退後則向警方供稱，是因為「不爽顧立雄」，才會丟石頭洩憤。全案將依涉犯毀損罪嫌，移送台北地檢署偵辦。1050914
(中央社)
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