未達停班課標準 雲林下午上班上課

我要評比

雲林縣政府今天上午11時公布，據中央氣象局資料，雲林縣中午12時到深夜12時未達停班、課標準，下午仍照常上班、上課。

雖然雲林以南被列為陸上警戒區域，但氣象局預報中午12時到深夜12時，雲林縣風力、雨量未達停、班課標準。1050914

(中央社)