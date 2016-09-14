南投集集路樹移除不及 傾倒壓車傷人

我要評比

一名男子14日務農結束準備返家，駕小貨車經南投縣集集鎮環山路，遭路樹壓車，再往前行駛20多公尺，撞擊路邊護欄停止，導致男子重傷，鎮公所日前計畫移除，不料先發生意外。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 105年9月14日

一名男子今天務農結束準備返家，駕小貨車經南投縣集集鎮環山路，遭路樹壓車重傷，鎮公所日前計畫移除，不料先發生意外。

南投縣政府消防局上午6時30分獲報，一輛小貨車行經集集鎮環山路遭垂榕壓到，車頂凹陷，車內一名62歲葉姓農民受困車內，消防員動用破壞器材救出葉男，但現場已失去生命徵象，送到竹山秀傳醫院急救。

竹山秀傳醫院表示，葉姓農民到院時無生命徵象，昏迷指數3，經醫療團隊插管急救，恢復心跳、呼吸等生命徵象，後經家屬要求，轉院到台中市的童綜合醫院梧棲院區，仍有生命危險。

警方初步調查，葉男駕駛自小貨車沿環山路由西往東行駛，行經集集公墓附近，對向一棵路樹連根拔起傾倒，樹幹壓到車頂，車輛再往前行駛約20多公尺，撞擊路邊護欄才停止，駕駛座上方車頂明顯遭壓垮。

集集鎮公所表示，傾倒的路樹屬於鎮公所管轄，當地25棵垂榕先前經勘查，發現人行道環境不適合樹木生長，且部分樹根腐朽，已報請縣府、縣議會核准移除，預計年底前完成，不料疑因颱風產生的陣風，導致路樹傾倒壓車，後續與家屬協調賠償。1050914

(中央社)