颱風來襲 嘉義牡蠣銷售衝擊大

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強颱莫蘭蒂來襲，嘉義縣沿海蚵農日前已出海搶收牡蠣，不過，往年中秋節前一天，帶殼牡蠣銷售量最佳，但14日受到颱風影響，生意減少4至5成。中央社記者黃國芳攝 105年9月14日

強颱莫蘭蒂來襲，嘉義縣沿海蚵農日前已出海搶收牡蠣，不過，往年中秋節前一天，帶殼牡蠣銷售量最佳，但今天受到颱風影響，生意減少4至5成，更有民眾臨時退貨。

因應中秋烤肉需求量大，嘉義縣沿海多數蚵農日前即開始採收牡蠣，但今年受氣候異常等影響產量約少3成，預估帶殼牡蠣每台斤將上漲新台幣10到20元左右。

因應颱風來襲，嘉義縣東石鄉型厝、塭港、白水湖等牡蠣養殖戶，日前趁著颱風尚未登陸，就出海搶收，希望在中秋節能賣好價錢。

東石鄉蔡姓蚵販表示，往年中秋節前一天，也就是今天，帶殼牡蠣的銷量會最佳，不過，受到颱風影響，生意大幅下滑，減少4至5成，還有民眾預期無法在連假期間烤肉，而臨時取消預訂的帶殼牡蠣。

蔡姓蚵販指出，帶殼牡蠣今年因量少而價格提升，以為可以賣個好價錢，如果颱風不是這段期間來襲，也許牡蠣生意所受的衝擊就不會那麼大。1050914

(中央社)