MLB》不是求婚 貝爾崔單膝跪地轟425呎！

貝爾崔敲出全壘打後，右膝已經跪在地上。（美聯社）

貝爾崔擊出球的瞬間，揮棒姿勢還看不出異狀。（美聯社）

右膝跪地是男士求婚的標準姿勢，卻是遊騎兵強打貝爾崔敲大號全壘打的獨門秘技！他在今對太空人的2局上敲出左外野全壘打，跨步、扭腰一氣呵成，但揮完棒後右膝竟然跪在地上，結果這球飛了425呎遠，是貝爾崔本季第2遠的紅不讓！

這不是貝爾崔本季首次展現單膝跪地的揮棒神力，在5月中對運動家之戰，他也曾用這招揮出429呎的大號全壘打。

不過遊騎兵今天能以3比2擊敗太空人，關鍵是太空人投手傑爾斯在9局上對歐多爾投出「不死三振」，接著遊騎兵連續敲出兩安，攻下兩分逆轉勝出，也將美西登基的魔術數字降到M8。

(中時電子報)