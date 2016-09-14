台商籲承認九二共識 張小月絕口不提
海基會今天上午舉辦台商中秋聯誼，有台商呼籲蔡英文政府承認九二共識，但出席座談的陸委會主委張小月在接受媒體訪問時，仍絕口不提九二共識，只重申政府的立場，「從來不否認兩岸政府在92年的溝通協商，其中最重要的就是求同存異的精神。」
面對兩岸政府目前的僵局，有台商形容，「大人吵架，小孩不知道怎麼辦？」張小月說，其實政府對台商非常重視，透過這次中秋餐會，請大家回來團聚在一起，了解台商在大陸碰到的經商、子女教育等問題，政府都會盡量想辦法來協助。「今天餐敘從晚上改成中午，總統中午本來有其他行程，後來也排除萬難出席午宴，展現政府對台商的重視。」
針對台商呼籲政府正視「九二共識」議題，張小月表示，對於九二共識，政府的立場是一致的，從來不否認兩岸政府在92年透過溝通協商，達成若干共同的了解和認知，其中最重要的就是求同存異的精神。
張小月表示，在兩岸的互動上，我方主張尊重九二的歷史事實，根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例來處理兩岸業務，我方也誠摯呼籲中國大陸抱持求同存異的立場，早日從兩岸人民福祉的角度出發，兩岸早日進行相關的溝通協商對話，維護兩岸和平穩定發展。
在座談致詞時，張小月表示，服貿、貨貿等兩岸經貿往來協議，政府現積極推動兩岸協商沒有改變。立法院這會期開議後，將力推兩岸協議監督條例完成立法，等立法通過後，就能持續通動服貿、貨貿後續的工作。
(中時)
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