台南颱風假放半天 賴清德：決策根據氣象局資料決定

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台南市長賴清德巡視將軍青鯤鯓抽水站。(莊曜聰攝)

國軍弟兄協助北門低窪地區堆置沙包。(莊曜聰攝)

台南市長賴清德上午巡視沿海將軍、北門等地，檢視抽水站運作及低窪地區防堵是否確實，針對台南市上午正常上班課，下午放假一事，他表示決策係根據氣象局資料決定，一切依法，且天氣狀況看來，是正確決定。

賴清德說，市府團隊昨日依據氣象局提供數據，台南市今日雨量未達放假標準，風量要下午才達放假標準，所以下午才放假，他一個人沒有那麼大權限，都是根據數據判斷做出決定，如果造成困擾，也請市民多理解。

根據氣象資料，將軍地區有可能出現2公尺以上暴潮，賴清德也特別選將軍青鯤鯓做為巡視首站，再轉往北門。

(中時)