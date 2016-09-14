恆春半島遭颱風襲擊 縣府公布最新災情
莫蘭蒂颱風襲台，首當其衝的恆春半島因強勁風雨交加，不少路段因積水、電線桿、招牌砸落而無法通行，根據屏東縣府災害應變中心最新資料，從恆春半島北到南依序有道路中斷。
詳細災情如下：
1.佳冬台一線五叉路口北上車道建興所已交通錐管制封閉，因為434.8K至436K北上路樹全倒6，7棵，半倒10幾棵，無法通行。
2.台9線草埔新路昨日實施預警性封閉。
3.今日上午10時30分，恆春鎮台26線26.5k的龍鑾橋，因水淹至橋面，進行全線封閉，並由恆春分局派員協助交通管制。
4.屏159線（龍水路段）積水，從台26線至照利餐廳路段封閉無法通行。
5.滿洲鄉縣道200線7至8k路段，鷹棧附近因電線桿倒塌影響道路通行，已通知台電前往處理。而7至25k（庄內路與秀林路）則因沿線電線杆與路樹倒塌，造成道路中斷。提醒民眾避免行車經過這些路段，以策安全。
(中時)
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