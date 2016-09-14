自小客車遭小黃撞上 四輪朝天翻覆
14日凌晨0時2分，高雄前金區新田、仁義街口，發生自小客車與計程車車禍事故，自小客車疑遭小黃從右後方撞上，四輪朝天橫躺路口，119獲報趕到時，自小客車李姓駕駛已自行爬出，雙方酒測值均為0，詳細肇責仍待調查。
新興警分局自強所接獲車禍報案，發現1輛灰色自小客車翻覆，躺在仁義街路中，23歲李姓駕駛當時由仁義街北向南行駛，經過新田路口時，突然被56歲林姓男子駕駛的計程車從右後方撞上，因撞擊力道猛烈，灰色自小客車當場翻車。
警消獲報抵達時，李男已自行脫困，爬出駕駛座，雖然飽受驚嚇，但所幸只有右手手肘擦傷。小黃駕駛林男則是毫髮無傷，僅有些微車損。
警方調查，肇事地點屬無號誌路口，自小客車已經過了路口一半，才遭小黃從右後方追撞翻覆，林男宣稱自己車速不快，雙方均互向歸責是對方的錯，2人酒測後，酒測值都為0，後續肇事責任，由轄區交通分隊接手調查。
(中時)
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