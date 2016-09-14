陸配遭假檢詐騙解定存 員警成功阻止續追嫌犯

嫁來台灣的肖女電話恐嚇詐騙，至銀行提款時，面對派駐的保七員警陳慶正詢問時，直揮手搖頭，表示：不能說！不能說！（翻攝）

保七總隊第一大隊派駐臺灣銀行基隆分行警員陳慶正，以身體擋住提領櫃檯，阻止被詐騙的肖小姐提款。（翻攝）

保安警察第七總隊第一大隊派駐台灣銀行基隆分行警員陳慶正，9月13日下午3時在營業廳執行防搶勤務時，見民眾肖小姐至基隆分行櫃台欲「現金提領定存」新台幣125萬5000元整。因肖女穿著樸素，口中唸唸有詞，非一般人的正常表情，即上前關心。細聽之下，才聽見其口中不斷默唸「不能說、不能說、不能說。」

陳員見狀，立即以身體擋在銀行櫃檯前，阻止她領款，也馬上通知主管小隊長李虞芝、警員姚建宏協助處理，並啟動防詐騙機制，分頭進行查證。經由沈姓女行員協助，阻止肖女解除定存，成功阻止民眾125萬5000元免遭詐騙。警方並立即追查匯款對象。

在保七員警不斷解釋、勸說、查證，肖小姐始透露是接到檢察官電話指示，說她違反了臺灣的洗錢防制法，如不將款項交付地檢署保管，就把她與唸小學的兒子，一併以違反台灣法律為由，強制遣返回中國大陸。

警方指出，肖女由大陸嫁來台灣，丈夫去年不幸去逝了，這125萬5000元是亡夫遺留給她和小孩僅存的安家費。竟遭詐騙集團盯上，肖女心生畏懼，在絕望之際，僅能不斷搖頭搖手，遵守歹徒「不能向其他人說」的要求，一路走向銀行提款。

機警防阻這場詐騙案的保七警員陳慶正，將於今年12月1日屆齡退休，退休前夕仍一本初衷、堅守崗位、盡忠職守，成功阻止了民眾125萬5000元免遭詐騙。保七總隊第一大隊業將相關事證，移請轄區派出所依法偵辦，並續追幕後詐騙集團。

(中時)