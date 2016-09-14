杜特蒂：不切斷與盟邦關係

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在向駐紮菲國南部的美軍下逐客令之後，菲律賓總統杜特蒂表示，不會切斷與現今任何盟邦之間的關係。

馬拉坎南宮上午在1份新聞稿中引述杜特蒂說，「我們不會切斷與現今盟邦之間的臍帶。」

另根據電視轉播，杜特蒂在接受媒體訪問時也指出，菲律賓不會斷絕與盟國之間的軍事合作關係，但強調會保持獨立的姿態，遵循獨立的外交政策。

杜特蒂12日演講時說，為免成為恐怖分子綁架的目標，駐紮在菲國南部的美國特種部隊必須離開。

許多觀察家擔憂，這是菲美斷絕防衛合作關係的前兆。

菲美雙邊關係最近因雙方元首之間的一連串針鋒相對的互動而面臨考驗。

與前總統艾奎諾三世「拉（攏）美抗中」的立場不同，杜特蒂說，菲律賓有必要改變與諸多盟國互動的方式，菲律賓「要和大家做朋友」。1050914

(中央社)