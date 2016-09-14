空服員工會陳情 不排除28日再上街頭
(中央社記者邱俊欽桃園14日電）桃園市空服員職業工會成員今天前往桃園市府陳情，砲轟市府遲未對工會與華航公司的協議協約備查，成員表示將在27日重回市府抗議，若無法得到滿意答覆，28日將走上街頭向總統陳情。
桃園市空服員職業工會數十名成員上午前往桃園市政府陳情抗議，並高喊「立刻備查團體協商」，同時也送給市府代表「不惜再戰」的標語。
桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋表示，工會在6月24日進行罷工行動，最後在勞動部長的見證下，華航公司與工會達成7項協議，並簽成協商會議紀錄。
林佳瑋表示，7點訴求中，華航有多項跳票，包括漠視工會的反搭便車條款，使用缺額派遣的方式來規避無法給足123天休假等等問題，而關於這些違約問題，目前最大的癥結點就在於桃園市政府至今仍未備查工會與華航公司間的團體協約。
代表出席回應的桃園市政府勞動局科長馮飛燿表示，工會與華航簽署的協議內容屬於勞資雙方協商，勞動局本於尊重雙方當事人的約定內容，呼籲本於勞動契約精神儘速履行協議內容。
馮飛燿表示，全案為重大公共議題，勞動局函請勞動部釋示外，也將針對團體協約與勞資協商差異，徵詢法律專家學者意見，且為求慎重，目前仍在研議中，並將儘速答覆。
工會成員也表示，將在27日重回市府陳情抗議，若無法達到滿意答覆，28日將走上街頭，向總統蔡英文陳情。1050914
(中央社)
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