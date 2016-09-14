半夜宣布上班上課 涂醒哲：檢討追究
嘉義市政府對於今天是否上班上課，被民眾質疑決策猶豫，且在半夜宣布全天正常上班上課也未通知媒體，市長涂醒哲今天對此表示將檢討追究。
嘉義市政府昨晚原本宣布，今天下午是否上班上課，將於今天上午10時宣布，但深夜11時10分卻又在市府官網宣布14日全天正常上班上課，且未通知媒體，引起民眾批評決策猶豫，也引起媒體反彈。
雖然市府表示，昨天深夜在官網更新資料，是根據中央氣象局預測風雨最新標準，未及時同步通知媒體更新訊息，行政作業確有疏失。嘉義市災害應變中心一級開設時，涂醒哲受訪表示，市府循人事系統通報中央登錄今天正常上班上課，但市府新聞科未同步通知在地媒體，行政作業確有疏失，他會檢討追究。
對於媒體追問，根據縣市長滿意度民調，嘉義市在全國吊車尾，又發生這種行政疏失，「是否市府團隊螺絲鬆了？」涂醒哲回答「是！」且稱市府將檢討改進。
嘉義市議會副議長郭明賓、市議員王美惠則說，市府半夜才在官網宣布全天正常上班上課，「到底誰看哪？」難怪他們接到許多市民抱怨電話。
郭明賓表示，市府決策應果斷明快，市長涂醒哲要好好檢討。1050914
(中央社)
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