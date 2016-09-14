海基致函海協 陸國台辦：沒有通關密語

針對海基會在董事長田弘茂12日上任時致函大陸海協會，大陸國台辦發言人馬曉光今天說，陸方確實收到海基會的來函，「顯然這裡面沒有通關密語」，而「九二共識」是繞不過去的。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體提問時，作上述表示。

馬曉光說，根據大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘12日的書面回應，當天陸方確實收到了海峽交流基金會的來函，「顯然這裡面沒有通關密語，台灣各界都感到非常失望」。

他表示，「九二共識」是繞不過去的，只有「台灣當局正式授權海基會，向海協會確認堅持『九二共識』這一體現『一個中國』原則的政治基礎」，兩會的協商和聯繫機制才得以延續。1050914

(中央社)